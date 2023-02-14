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07:27, 14 февраля 2023Спорт

Легионер «Зенита» рассказал о трудностях изучения русского языка

Бразильский форвард «Зенита» Малком рассказал, что выучить русский язык очень сложно

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бразильский форвард «Зенита» Малком рассказал о трудностях изучения русского языка. Его слова приводит «Чемпионат».

«Русский язык — это задача для меня. Старался как можно быстрее его освоить, что-то выучить, но быстро понял, что это очень сложно», — рассказал футболист. Он отметил, что в тренировочном процессе многое слышит на русском и понимает, но дать интервью на русском не может. О«днако меня радует, что все больше мыслей я могу донести хотя бы в футбольном плане», — добавил легионер.

Малком выступает за «Зенит» в августе 2019 года. В нынешнем сезоне форвард провел 17 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее нигерийский форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился мнением о русских девушках. Он рассказал, что ему больше нравятся нигерийки. «С ними мне гораздо проще — из-за языка», — объяснил футболист.

Дарья Коршунова
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