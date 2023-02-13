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07:15, 13 февраля 2023Спорт

Легионер «Краснодара» поделился мнением о русских девушках

Игрок «Краснодара» Олусегун рассказал, что нигерийские девушки ему нравятся больше русских

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Нигерийский форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился мнением о русской культуре. Его слова передает Sport24.

«Русские, как правило, строгие, принимают все всерьез. Мы, африканцы, постоянно на юморе. Нашего чувства юмора мне здесь не хватает, а еще — еды. Ни чебуреков, ни шаурмы я не попробовал, русская еда мне не нравится», — рассказал нападающий. Олусегун отметил, что предпочитает готовить привычную африканскую еду, например, рис с курицей и овощами.

Футболист добавил, что нигерийские девушки ему также нравятся больше русских. «С ними мне гораздо проще — из-за языка», — объяснил он.

Олусегун выступает за «Краснодар» с лета 2022 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги он провел 13 матчей и поразил ворота соперников четырежды. 9 октября в игре против «Ростова» нигериец установил рекорд, забив самый быстрый гол в истории чемпионата.

Дарья Коршунова
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