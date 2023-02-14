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15:51, 14 февраля 2023Спорт

Врач «Шинника» рассказал о состоянии футболистов после драки с украинцами

Врач «Шинника» Агаханян рассказал об ушибах у футболистов после драки с украинцами

Фото: Ярослав Неелов / РИА Новости

У российских футболистов после конфликта с закарпатским клубом «Минай» в турецком отеле есть незначительные повреждения. Об этом «Ленте.ру» сообщил врач ярославского футбольного клуба «Шинник» Гарегин Агаханян.

«Информацию из интернета о переломах не могу подтвердить. Подозрение есть, будем наблюдать, проводить диагностику. Есть незначительные повреждения и ушибы, рассечения небольшие у двоих. Ничего критичного. Все с футболистами хорошо», — поделился он.

14 февраля утром стало известно, что футболисты российской и украинской команд устроили массовую драку в турецком отеле Royal Seginus, где они одновременно проживали. По предварительным данным, инцидент произошел вечером в понедельник, 13 февраля.

Позднее стало известно, что футболисты ярославского «Шинника» переедут в другой турецкий отель после драки с игроками закарпатского «Миная».

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Екатерина Смирная
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