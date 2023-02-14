Российские и украинские футболисты устроили массовую драку в турецком отеле

Baza: футболисты российских и украинских команд устроили массовую драку в турецком отеле

Футболисты российских и украинских команд устроили массовую драку в турецком отеле Royal Seginus, где они одновременно проживали. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером в понедельник, 13 февраля. Несколько представителей украинского клуба «Минай» подошли к начальнику ярославского «Шинника» и стали требовать от него спеть гимн Украины. Тот предложил украинцам выйти на улицу и разобраться «раз на раз». Конфликт удалось погасить вмешавшимся сотрудникам отеля.

Через некоторое время несколько игроков украинского клуба оказались в одном лифте с футболистом «Шинника» и избили его. Когда лифт прибыл на этаж, там стояла группа ярославских футболистов, и между игроками началась массовая драка. В отель пришлось вызывать сотрудников полиции и скорую помощь.

Сейчас между футболистами и представителями команд до сих пор происходят стычки. В отеле теперь на постоянной основе дежурят двое сотрудников полиции и дополнительные наряды охраны. В самом отеле подтвердили информацию о произошедшей драке, но заверили, что «сейчас уже все спокойно».

Ранее полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин обнялся с хавбеком «Марселя» и национальной команды Украины Русланом Малиновским после окончания матча 20-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла 29 января и завершилась со счетом 1:1.

Позже Малиновский извинился за объятия с Головиным, назвав произошедшее случайностью и заявив, что ему стоило обойти россиянина стороной. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал нормальным явлением, что спортсмены пожали руки, отметив при этом, что не хочет обсуждать решение украинца извиниться за произошедшее.

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