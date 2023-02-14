Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Милан
Сегодня
23:00 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
ПСЖ
Сегодня
23:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
03:30 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
08:50, 14 февраля 2023Спорт

Российские и украинские футболисты устроили массовую драку в турецком отеле

Baza: футболисты российских и украинских команд устроили массовую драку в турецком отеле

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Футболисты российских и украинских команд устроили массовую драку в турецком отеле Royal Seginus, где они одновременно проживали. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером в понедельник, 13 февраля. Несколько представителей украинского клуба «Минай» подошли к начальнику ярославского «Шинника» и стали требовать от него спеть гимн Украины. Тот предложил украинцам выйти на улицу и разобраться «раз на раз». Конфликт удалось погасить вмешавшимся сотрудникам отеля.

Через некоторое время несколько игроков украинского клуба оказались в одном лифте с футболистом «Шинника» и избили его. Когда лифт прибыл на этаж, там стояла группа ярославских футболистов, и между игроками началась массовая драка. В отель пришлось вызывать сотрудников полиции и скорую помощь.

Сейчас между футболистами и представителями команд до сих пор происходят стычки. В отеле теперь на постоянной основе дежурят двое сотрудников полиции и дополнительные наряды охраны. В самом отеле подтвердили информацию о произошедшей драке, но заверили, что «сейчас уже все спокойно».

Ранее полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин обнялся с хавбеком «Марселя» и национальной команды Украины Русланом Малиновским после окончания матча 20-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла 29 января и завершилась со счетом 1:1.

Позже Малиновский извинился за объятия с Головиным, назвав произошедшее случайностью и заявив, что ему стоило обойти россиянина стороной. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал нормальным явлением, что спортсмены пожали руки, отметив при этом, что не хочет обсуждать решение украинца извиниться за произошедшее.

.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД рассказали о поставках второго полка C-400 Турции
Менеджер Махачева ответил на обвинения в жульничестве в адрес бойца
Россиянин поспорил с приятелем и попал в больницу
Форма витамина B3 оказалась эффективной против неизлечимой болезни
Мастер назвала подходящую одежду для посещения тату-салона
Открывший стрельбу в университете США покончил с собой
В Киеве анонсировали третий день подряд без отключений электричества
Захарова прокомментировала информацию о давлении США на Украину
Раскрыто условие начала поставок иранских автомобилей в Россию
Названы самые замусоренные регионы России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.