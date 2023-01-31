В РФС отреагировали на объятия Головина с футболистом сборной Украины
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на объятия полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина с хавбеком «Марселя» и национальной команды Украины Русланом Малиновским. Об этом сообщает Sport24.
«Нормальное явление, что они пожали руки. Поступили как обычные футболисты, независимо от своей национальности. Это же не в окопах происходит, а на футбольном поле. Не надо это парировать на все общество», — заявил Колосков. Он также отметил, что не хочет обсуждать решение украинца извиниться за произошедшее.
Малиновский извинился за объятия с Головиным 30 января. Он назвал произошедшее случайностью и заявил, что ему стоило обойти россиянина стороной.
Малиновский и Головин обнялись после окончания матча 20-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла 29 января и завершилась со счетом 1:1.