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06:32, 31 января 2023Спорт

В РФС отреагировали на объятия Головина с футболистом сборной Украины

Почетный президент РФС Колосков назвал объятия Миранчука с Головиным нормальным явлением

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на объятия полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина с хавбеком «Марселя» и национальной команды Украины Русланом Малиновским. Об этом сообщает Sport24.

«Нормальное явление, что они пожали руки. Поступили как обычные футболисты, независимо от своей национальности. Это же не в окопах происходит, а на футбольном поле. Не надо это парировать на все общество», — заявил Колосков. Он также отметил, что не хочет обсуждать решение украинца извиниться за произошедшее.

Малиновский извинился за объятия с Головиным 30 января. Он назвал произошедшее случайностью и заявил, что ему стоило обойти россиянина стороной.

Малиновский и Головин обнялись после окончания матча 20-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла 29 января и завершилась со счетом 1:1.

Алексей Гусев
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