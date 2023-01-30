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20:10, 30 января 2023Спорт

Футболист сборной Украины извинился за объятия с Головиным

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский извинился за объятия с Александром Головиным
Александр Головин

Александр Головин. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Полузащитник «Марселя» и сборной Украины по футболу Руслан Малиновский извинился перед соотечественниками за объятия с хавбеком «Монако» и национальной российской команды Александром Головиным. Игрок высказался в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я понимаю, что лучше бы обошел его стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все футболисты жмут друг другу руку, и я чисто машинально это сделал», — заявил Малиновский. Он также отметил, что в индивидуальном виде спорта не вышел бы играть против россиянина, так как полностью поддерживает отстранение представителей страны от международных соревнований.

Малиновский и Головин обнялись после окончания матча 20-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла 29 января и завершилась со счетом 1:1.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Алексей Гусев
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