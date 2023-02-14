В соцсетях распространились боты с фальшивыми предсказаниями Жириновского

«Ъ»: в соцсетях распространились боты с фальшивыми предсказаниями Владимира Жириновского

В российских социальных сетях в последние недели появилось множество ботов с фальшивыми предсказаниями покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, взятыми якобы из его секретного дневника. Об этом во вторник, 14 февраля, пишет «Коммерсантъ».

Как рассказала изданию депутат Госдумы Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»), в ее Telegram-канал приходит много сообщений о «пророчествах» экс-лидера ЛДПР. «Там говорится, что он хранил в сейфе специальный дневник, куда записывал свои прогнозы, которые теперь сбываются. Интересно, что эти сообщения актуализируют под повестку», — заявила парламентарий.

В качестве примера Лантратова привела новости про землетрясения в Турции и Сирии. «Последние два дня сотни комментариев под моими постами от разных ботов, что об этом тоже якобы предупреждал уважаемый мной политик. Такого масштаба рассылки еще не было за то время, что веду канал», — заявила она.

Депутат Михаил Матвеев (КПРФ) также сообщил, что неоднократно встречал «предсказания Владимира Жириновского» не только в Telegram, но и в других соцсетях. При этом он указал на то, что к теме пророческого дара покойного политика регулярно обращаются его коллеги из ЛДПР.

В самой ЛДПР изданию сообщили, что Жириновский никогда не использовал термин «пророчество», а его прогнозы основаны на знаниях и жизненном опыте. «Никакого дневника с пророчествами, конечно же, нет, все свои заявления о видении ситуации Жириновский делал публично и никогда не скрывал», — пояснили в пресс-службе политического объединения.

В партии считают, что подобный «фольклор» является проявлением народной любви к Жириновскому. В то же время в ЛДПР предупредили, что любые попытки шарлатанства или мошенничества, связанные с именем покойного политика партия будет пресекать через правоохранительные органы.

В сообщениях, распространяемых ботами, говорится, что Владимир Жириновский якобы записывал свои пророчества в дневник, который хранил в сейфе и завещал открыть только в 2040 году. Но после смерти лидера ЛДПР в апреле 2022 года спецслужбы все же открыли сейф, и «уже первая страница дневника повергла в шок». Далее пользователям предлагается пройти по ссылке, чтобы узнать, что было в этом дневнике. Однако вместо окончания предсказания пользователь видит предложения подписаться на многочисленные закрытые каналы об специальной военной операции (СВО) и деятельности частной военной кампании (ЧВК) «Вагнер».

Советник гендиректора АНО «Диалог» Тихон Макаров в беседе с изданием объяснил, что это стандартный для Telegram формат продвижения сообществ — «кликбейт». «Уверен, что ЛДПР к этому никакого отношения не имеет. Больше похоже на чью-то фабрику троллей, которая просто замусоривает эфир», — заявил политолог Константин Калачев.

Ранее во фрагменте передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» с участием бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, вышедшей в эфир в июле 2019 года, пользователи сети обнаружили «пророчество» на ближайшее будущее. На видео, в котором политик предсказал начало третьей мировой войны из-за конфликта на Ближнем Востоке, обратили внимание многие Telegram-каналы.

6 апреля 2022 года Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет. В начале февраля его госпитализировали с симптомами коронавируса. В марте сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое. Первые сообщения о смерти Жириновского поступили еще 25 марта, однако были опровергнуты пресс-службой ЛДПР и Минздравом.