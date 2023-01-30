В сети обнаружили «пророчество» Жириновского о событиях 2024 года

В сети обнаружили «пророчество» Жириновского с предсказанием третьей мировой войны

Во фрагменте передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» с участием бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, вышедшей в эфир в июле 2019 года, пользователи сети обнаружили «пророчество» на ближайшее будущее. На видео, в котором политик предсказал начало третьей мировой войны из-за конфликта на Ближнем Востоке, обратили внимание многие Telegram-каналы. Кроме того, ЛДПР опубликовала его на своем YouTube-канале.

«Нужно учитывать ситуацию на Ближнем Востоке. К 2024 году там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Дело идет к третьей мировой войне. И Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — спрогнозировал политик.

Кроме того, в выпуске «Вечера с Владимиром Соловьевым», который был посвящен прошедшим выборам президента Украины, Жириновский заявил, что голосование станет последним для страны. По мнению политика, в 2024 году, когда должны будут пройти очередные выборы, «не будет страны под названием Украина». По мнению политика, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке на Украину хлынет огромное количество беженцев, с которым страна не сможет справиться.

«Очередное пророчество Владимира Жириновского об Иране», — отметили в подписи к ролику на YouTube-канале ЛДПР. «Он все знал… И говорил правду, а на него смотрели как на дурачка! А он кричал…», «А ведь он во многом был прав. Как в воду глядел. При жизни не слушали, а теперь задумались», «Да, Жирик всю правду говорил. Многие смеялись над его словами, а нужно было не смеяться, а прислушиваться. Все сбывается», — написали в комментариях к видео пользователи.

Ранее пользователи сети неоднократно обращали внимание на точность прогнозов Жириновского. В частности, в декабре 2022 года политик заявил, что в четыре часа утра 22 февраля произойдет некое событие. Кроме того, по его словам, 2022 год станет годом, «когда наконец Россия станет снова великой страной». Некоторые пользователи увидели в этих словах предсказание начала спецоперации на Украине, которую президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

29 января беспилотники атаковали военный склад в иранском городе Исфахане — административном центре одноименной провинции. Также взрывы произошли на военных заводах в городах Хамадан и Кередж. Утверждается, что на этих предприятиях собирают боевые беспилотники. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщил, что предварительные данные указывают на причастность Израиля к взрывам.