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11:42, 15 февраля 2023Мир

Еврокомиссия предложила помешать производству дронов и вертолетов в России

ЕК предложила ввести запрет на поставки электроники для дронов, производимых в России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести экспортные санкции на поставки электроники, что должно помешать производству дронов и вертолетов в России. Об этом пишет Reuters.

«Мы предлагаем ввести ограничения против десятков электронных компонентов, которые используются в российских военных системах, таких как дроны, ракеты и вертолеты», — отметила она.

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Виктория Кондратьева
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