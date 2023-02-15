Еврокомиссия предложила помешать производству дронов и вертолетов в России

ЕК предложила ввести запрет на поставки электроники для дронов, производимых в России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести экспортные санкции на поставки электроники, что должно помешать производству дронов и вертолетов в России. Об этом пишет Reuters.

«Мы предлагаем ввести ограничения против десятков электронных компонентов, которые используются в российских военных системах, таких как дроны, ракеты и вертолеты», — отметила она.