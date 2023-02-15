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08:14, 15 февраля 2023Мир

Стало известно о желании Макрона отправиться в театр вместо встречи с Зеленским

Politico: визит Зеленского в Париж прошел в последний момент из-за планов Макрона в театре
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: Emmanuel Macron/ Globallookpress.com

Когда на прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский покинул Киев, чтобы посетить ряд западных стран, Париж не выдал официального приглашения, и встреча политика с французским лидером Эммануэлем Макроном едва не сорвалась. Как стало известно изданию Politico, вместо переговоров Макрон планировал отправиться в театр вместе с супругой.

Визит украинского президента состоялся в последний момент, только после того, как в Елисейском дворце увидели, что он торжественно посетил Вестминстер-холл в Лондоне. Уже после этого помощники Макрона поспешили разослать официальное приглашение и устроить встречу, из-за чего Зеленский отправился в Париж буквально в последний момент.

Вечером 8 февраля после встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком Зеленский вылетел из Лондона и направился в Париж. Уже после Макрон с украинским коллегой вместе отправился в Брюссель на саммит стран Евросоюза.

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Виктория Кондратьева
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