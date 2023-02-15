Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Софья Кенин
Сегодня
15:35 (Мск)
Вероника Кудерметова
Доха (ж)
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Мария Саккари
Сегодня
17:05 (Мск)
Екатерина Александрова
Доха (ж)
Дарья Касаткина
Сегодня
17:05 (Мск)
Беатрис Хаддад-Майя
Доха (ж)
Брюгге
Сегодня
23:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Боруссия Д
Сегодня
23:00 (Мск)
Челси
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Миннесота Уайлд
Завтра
05:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
15:07, 15 февраля 2023Спорт

Тренер назвала лучшие упражнения от отеков для утренней зарядки

Тренер Анастасия Малявина назвала лучшие упражнения от отеков для утренней зарядки

Фото: Jade Stephens / Unsplash

Тренер Анастасия Малявина назвала лучшие упражнения от отеков для утренней зарядки. Ее слова приводит «Чемпионат».

Сначала специалист посоветовала делать массаж стоп. Для это нужно одну ногу вытянуть вперед, а вторую, согнув в колене, придвинуть стопой к себе. Затем нужно растирать стопу руками, разминая пальцы и разогревая всю поверхность.

Далее Малявина предложила сделать следующее упражнение. Пальцами рук необходимо обхватить щиколотку и провести ими вверх до колена, будто надевая чулок. То же самое можно сделать на руках, ведя пальцами от кистей к плечу.

Материалы по теме:
«Польза пива — стереотип» Какие проблемы грозят любителям совмещать занятия спортом и алкоголь?
«Польза пива — стереотип»Какие проблемы грозят любителям совмещать занятия спортом и алкоголь?
10 февраля 2023
Одежда, разминка и крем. Как избежать травм и простуды, если хочется побегать зимой? Отвечают физиолог и легкоатлет
Одежда, разминка и крем.Как избежать травм и простуды, если хочется побегать зимой? Отвечают физиолог и легкоатлет
25 января 2023

Еще одно упражнение, которое рекомендует выполнять по утрам тренер, направлено на разминку диафрагмы. Перед началом нужно сесть на колени, выпрямить спину и разогреть руки. Далее на вдохе необходимо несильно подхватить пальцами ребра снизу, а на выдохе слегка промассировать это место.

Последнее упражнение для зарядки — массаж ключиц. Малявина советует выполнять его не сразу на обе стороны, а поочередно. Для этого нужно пальцами противоположной руки слегка обхватить кость и, надавливая, провести от центра в сторону.

Ранее тренер по боксу Федор Колтун назвал способы похудеть с помощью одной зарядки. Колтун рассказал, что тренировку лучше всего начинать с прыжков или бега на месте. Затем лежа нужно выполнить упражнения на растяжку спины. Далее переключиться на приседания, отжимания и выпады. Закончить зарядку тренер посоветовал подтягиванием колен к груди в планке.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
В Киевской области произошла серия взрывов
Украинский посол назвал возможным визит Зеленского на саммит G7
Назарбаева лишили привилегий и статуса Елбасы
Зюганов рассказал о звонках Путина ночью
Стала известна дата переговоров по членству Финляндии и Швеции в НАТО
Бывший президент Молдавии уличил Санду в желании посеять панику
Россияне стали брать меньше квартир в ипотеку в Москве
Стало известно время показа послания Путина Федеральному собранию
Оценен уровень снижения добычи нефти в России
Тренер назвала лучшие упражнения от отеков для утренней зарядки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.