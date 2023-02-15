Фитнес-тренер назвал лучшие упражнения для ягодиц

Фитнес-тренер Робби Вайлд Хадсон назвал лучшими упражнениями для ягодиц мостик и выпады

Фитнес-тренер Робби Вайлд Хадсон назвал лучшие упражнения для ягодиц. Об этом сообщает Boxrox.com.

Хадсон заявил, что самым эффективным станет выполнение ягодичного мостика. Необходимо лечь на пол, а затем, сжимая ягодицы, оторвать таз от пола и полностью разогнуться в тазобедренном суставе. Затем медленно опуститься обратно и повторить.

Также тренер посоветовал делать болгарские выпады. Для их выполнения нужно присесть на одной ноге, поставив вторую на возвышение позади тела, например, на лавку. Далее нужно делать приседания, при этом держа спину прямо.

Ранее тренер по боксу Федор Колтун назвал способы похудеть с помощью одной зарядки. Колтун рассказал, что тренировку лучше всего начинать с прыжков или бега на месте. Затем лежа нужно выполнить упражнения на растяжку спины. Далее переключиться на приседания, отжимания и выпады. Закончить зарядку тренер посоветовал подтягиванием колен к груди в планке.