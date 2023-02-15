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13:33, 15 февраля 2023Экономика

Израиль начал продавать свою нефть

Израиль впервые в истории отправил на экспорт свою нефть

Фото: Nir Elias / Reuters

В начале недели Израиль впервые в истории государства начал продажу нефти. Превратиться в экспортера стране, ранее серьезно зависевшей от импорта нефти и газа, позволила разработка месторождений в Восточном Средиземноморье, пишет Financial Times.

Танкер Seliger класса Aframax, способный перевозить до 700 тысяч баррелей нефти, загружен на платформе Energean, работающей на месторождении Karish. Покупателем выступил крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol.

Karish является преимущественно газовым месторождением, однако продажа нефти позволяет эксплуатирующей компании сдерживать цены на газ внутри страны. Его ускоренная разработка стала возможной после того, как в осенью прошлого года Израиль и Ливан с помощью США договорились о демаркации морской границы, хотя переговоры шли десятилетия.

Ранее управление энергетической информации (EIA) минэнерго США спрогнозировало, что в марте добыча нефти в стране вырастет на 75 тысяч баррелей в сутки. Это позволит частично компенсировать последствия решения России на фоне западных санкций сократить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки в том же месяце.

В свою очередь лава Международного энергетического агентства Фатих Бирол ожидает, что по итогам года добыча российской нефти упадет на миллион баррелей в сутки и на столько же вырастет добыча в США.

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Платон Щукин
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