Махачев рассказал о разговоре с Нурмагомедовым после победы над Волкановски

Чемпион UFC Махачев заявил, что Нурмагомедов не поздравлял его с победой над Волкановски

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев в интервью YouTube-каналу «Новости Дагестана» рассказал о разговоре с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым после победы над австралийцем Александром Волкановски.

Спортсмен заявил, что Нурмагомедов провел с ним анализ боя. «Хабиб — это сын своего отца Абдулманапа, та же кровь. Как Абдулманап всегда делал: не поздравлял — отмечал плюсы и рассказывал, где можно прибавить. То же самое и с Хабибом», — подчеркнул он.

12 февраля Махачев одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил титул чемпиона организации в легком весе. Всего в профессиональной карьере россиянин одержал 24 победы и потерпел одно поражение. Он занимает второе место в рейтинге лучших бойцов UFC.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA.

Абдулманап Нурмагомедов умер в июле 2020 года из-за осложнений, вызванных перенесенной коронавирусной инфекцией.