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06:40, 15 февраля 2023Наука и техника

В России рассказали о возможностях тактического ядерного оружия

Аналитик Суконкин сообщил, что тактическое ядерное оружие подходит для уничтожения мостов

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Тактическое ядерное оружие (ТЯО) подходит для уничтожения транспортных узлов, скоплений пехоты и техники. О возможностях оружия рассказал военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с News.ru.

По его словам, мощность заряда тактического ядерного оружия — 200-300 тонн в тротиловом эквиваленте. Аналитик отметил, что такое оружие подходит для уничтожения танковой роты на марше, крупных скоплений пехоты с боевой техникой, мостов и транспортных узлов.

«И не забываем про психологический фактор — если враг знает, что по нему может прилететь заряд ТЯО. Если оперативный тактический ракетный комплекс может уничтожить по 350 человек и 40 единиц техники всего лишь двумя ракетами, то представьте, на что способно ТЯО», — сказал Суконкин.

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Ранее научный руководитель Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики Вячеслав Соловьев сообщил, что в случае необходимости Новоземельский ядерный полигон готов к возобновлению ядерных испытаний.

В октябре 2022 года военный эксперт Борис Юлин рассказал, что стратегическое ядерное оружие используют для поражения стратегических целей, а тактическое предназначено для применения против войск противника на поле боя.

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Даниил Иринин
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