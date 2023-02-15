Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:56, 15 февраля 2023Россия

В РПЦ прокомментировали данные о платном освящении гумпомощи для зоны СВО

Кубанская епархия РПЦ опровергла данные о плате за освящение гумпомощи для зоны СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Екатеринодарской и Кубанской епархии РПЦ опровергли данные о том, что ее клирики освящают гуманитарную помощь для отправки в зону специальной военной операции (СВО) за денежную плату. Полный комментарий приводится на сайте Кубанской митрополии.

В епархии пояснили, что некоторые СМИ растиражировали вброс, который был запущен в соцсети. В нем говорилось, что якобы в Свято-Троицком соборе установлены тарифы на освящение гуманитарной помощи для передовой.

В РПЦ подчеркнули, что появившиеся в сети листовки были составлены «абсолютно не церковным человеком» с неправильными терминами.

В Кубанской епархии отметили, что в 2022 году они оказали гуманитарную помощь для жителей и беженцев из зоны спецоперации на сумму более 15 миллионов рублей, а также передали туда свыше 30 тонн гуманитарных грузов.

В январе патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявлял, что погибшего в зоне СВО протоиерея Михаила Васильева обстреляли целенаправленно.

О гибели Васильева стало известно в ноябре 2022 года. В Московском патриархате тогда не описывали детально обстоятельства его смерти, но на сайте патриотического проекта «Герои страны» говорится, что клирик получил смертельное ранение в результате обстрела в Херсонской области из РСЗО HIMARS американского производства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Киевской области произошла серия взрывов
Россиянам предсказали дефицит одежды из Турции
Дрейку удалось избежать суда по делу об убийстве XXXTentacion
Пригожин раскрыл смысл боев за Артемовск
В МИД России назвали виновных в минном загрязнении Украины
Госдума денонсировала европейскую Конвенцию об уголовном наказании за коррупцию
Звезда сериалов «Солдаты» и «Бригада» рассказал о срочной госпитализации
Cамолет Элвиса Пресли продали на аукционе почти за 20 миллионов рублей
В России высказались о помощи Турции в строительстве зданий после землетрясений
Еврокомиссия назначила примерную дату форума по санкциям против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.