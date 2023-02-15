В РПЦ прокомментировали данные о платном освящении гумпомощи для зоны СВО

Кубанская епархия РПЦ опровергла данные о плате за освящение гумпомощи для зоны СВО

В Екатеринодарской и Кубанской епархии РПЦ опровергли данные о том, что ее клирики освящают гуманитарную помощь для отправки в зону специальной военной операции (СВО) за денежную плату. Полный комментарий приводится на сайте Кубанской митрополии.

В епархии пояснили, что некоторые СМИ растиражировали вброс, который был запущен в соцсети. В нем говорилось, что якобы в Свято-Троицком соборе установлены тарифы на освящение гуманитарной помощи для передовой.

В РПЦ подчеркнули, что появившиеся в сети листовки были составлены «абсолютно не церковным человеком» с неправильными терминами.

В Кубанской епархии отметили, что в 2022 году они оказали гуманитарную помощь для жителей и беженцев из зоны спецоперации на сумму более 15 миллионов рублей, а также передали туда свыше 30 тонн гуманитарных грузов.

В январе патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявлял, что погибшего в зоне СВО протоиерея Михаила Васильева обстреляли целенаправленно.

О гибели Васильева стало известно в ноябре 2022 года. В Московском патриархате тогда не описывали детально обстоятельства его смерти, но на сайте патриотического проекта «Герои страны» говорится, что клирик получил смертельное ранение в результате обстрела в Херсонской области из РСЗО HIMARS американского производства.