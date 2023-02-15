В ГД предложили ограничение для рожавших ради гражданства за границей россиянок

Журавлев предложил лишать маткапитала россиянок, рожавших ради гражданства за границей

Депутат Государственной Думы (ГД) Алексей Журавлев предложил лишать возможности получать маткапитал тех россиянок, которые рожали за границей ради получения гражданства. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он счел подобное ограничение эффективным. «Материнский капитал, по задумке, нужен для того, чтобы нормализовать демографическую ситуацию в стране, а вовсе не для финансирования тех, кто намерен из нее бежать», — написал депутат.

По его мнению, российские гражданки, отправившиеся на роды в Аргентину, США и другие государства, должны получать денежные средства для поддержки там же. «Нужно прикрыть эту законодательную лазейку и, конечно, лишить этой статьи дохода тех, кто за бюджетный счет увеличивает население какой-то другой страны», — подчеркнул Журавлев.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 25 тысяч россиянок родили за границей в 2022 году для получения гражданства. В своем Telegram-канале он поинтересовался, стоит ли лишать таких женщин материнского капитала.

14 февраля стало известно, что в Аргентине начались первые массовые проверки в связи с возросшим потоком беременных россиянок в страну в июне прошлого года.

До этого национальный директор аргентинской миграционной службы Флоренсия Кариньяно сообщала, что мошенники заманивают в страну беременных гражданок России, предлагая им так называемые туристические пакеты для родов.