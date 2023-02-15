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11:34, 15 февраля 2023Россия

В ГД предложили ограничение для рожавших ради гражданства за границей россиянок

Журавлев предложил лишать маткапитала россиянок, рожавших ради гражданства за границей

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Депутат Государственной Думы (ГД) Алексей Журавлев предложил лишать возможности получать маткапитал тех россиянок, которые рожали за границей ради получения гражданства. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он счел подобное ограничение эффективным. «Материнский капитал, по задумке, нужен для того, чтобы нормализовать демографическую ситуацию в стране, а вовсе не для финансирования тех, кто намерен из нее бежать», — написал депутат.

По его мнению, российские гражданки, отправившиеся на роды в Аргентину, США и другие государства, должны получать денежные средства для поддержки там же. «Нужно прикрыть эту законодательную лазейку и, конечно, лишить этой статьи дохода тех, кто за бюджетный счет увеличивает население какой-то другой страны», — подчеркнул Журавлев.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 25 тысяч россиянок родили за границей в 2022 году для получения гражданства. В своем Telegram-канале он поинтересовался, стоит ли лишать таких женщин материнского капитала.

14 февраля стало известно, что в Аргентине начались первые массовые проверки в связи с возросшим потоком беременных россиянок в страну в июне прошлого года.

До этого национальный директор аргентинской миграционной службы Флоренсия Кариньяно сообщала, что мошенники заманивают в страну беременных гражданок России, предлагая им так называемые туристические пакеты для родов.

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Анна Щербакова
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