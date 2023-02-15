Названы сроки вскрытия капсул с «предсказаниями» Жириновского

Депутат Нилов заявил, что капсулы с прогнозами Жириновского откроют в 2036 году

Капсулы с «предсказаниями» покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского будут вскрыты и опубликованы в 2036 году. Такие сроки назвал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, его цитирует агентство «Москва».

«Единственное, что он [Владимир Жириновский] оставил в качестве своих прогнозов, и то, что мы сможем узнать только после 2030 года, находится в капсуле в Музее ЛДПР. В 2036 году мы ее откроем, и очередные, мы убеждены, его прогнозы сбудутся», — заявил депутат.

У Жириновского не было дневников, сказал Нилов, подчеркнув, что экс-глава ЛДПР говорил на камеру и диктофон, и все эти записи есть в открытом доступе и в архивах партии.

В российских соцсетях в последние недели появилось множество ботов с фальшивыми «предсказаниями» Жириновского, взятыми якобы из его секретного дневника. Депутат Госдумы Яна Лантратова рассказала, что ей в Telegram приходят сообщения о «пророчествах» покойного лидера ЛДПР из дневника, который якобы хранился в сейфе. Пользователи со ссылкой на эти «предсказания» говорили, что Жириновский смог предсказать землетрясения в Турции и Сирии. Тогда в ответ на данные «пророчества» экс-лидера ЛДПР в партии заявляли, что Жириновский никогда не использовал термин «пророчество», а его прогнозы основаны на знаниях и жизненном опыте. В ЛДПР считают, что подобный «фольклор» является проявлением народной любви к политику.

Владимир Жириновский скончался в возрасте 75 лет 6 апреля 2022 года после тяжелой продолжительной болезни. В начале февраля его госпитализировали с симптомами коронавируса. Впоследствии сообщалось, что у Жириновского наступил септический шок, а также отказало легкое. 8 апреля политика похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.