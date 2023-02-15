Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
2:3
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Милан
1:0
Завершен
Тоттенхэм Хотспур
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
ПСЖ
0:1
Завершен
Бавария
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
03:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Сегодня
03:30 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Сегодня
05:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
01:12, 15 февраля 2023Спорт

ПСЖ проиграл «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ПСЖ проиграл «Баварии» со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: Reuters

Парижский ПСЖ проиграл мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. На 53-й минуте единственный мяч забил полузащитник Кингсли Коман. На второй добавленной ко второму тайму минуте «Бавария» осталась в меньшинстве после того, как был удален защитник Бенжамен Павар.

Ответный матч пройдет 8 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

Все участники плей-офф Лиги чемпионов определились 3 ноября. Российские клубы не принимали участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Финал турнира пройдет 10 июня 2023 года на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Стало известно число погибших из-за землетрясения в Сирии
Болсонару сообщил о планах возглавить оппозицию после возвращения в Бразилию
В России призвали запустить всеобщую ипотеку
Командир «Ахмата» выразил надежду вернуться на фронт после попытки отравления
ПСЖ проиграл «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Сильвио Берлускони сделал заявление по Украине
Во Франции заявили о концентрации на поставках Украине вооружений
Стало известно о резком ухудшении состояния Костомарова
В Британии заявили о визите премьера на Мюнхенскую конференцию по безопасности
США призвали Китай противодействовать Ирану
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.