ПСЖ проиграл «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ПСЖ проиграл «Баварии» со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Парижский ПСЖ проиграл мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. На 53-й минуте единственный мяч забил полузащитник Кингсли Коман. На второй добавленной ко второму тайму минуте «Бавария» осталась в меньшинстве после того, как был удален защитник Бенжамен Павар.

Ответный матч пройдет 8 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

Все участники плей-офф Лиги чемпионов определились 3 ноября. Российские клубы не принимали участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Финал турнира пройдет 10 июня 2023 года на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.