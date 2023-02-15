Стало известно об уничтожении украинской бронетехники при штурме Артемовска

РИА Новости: бойцы ЧВК «Вагнер» за три дня уничтожили ряд бронетехники ВСУ в Артемовске

Во время штурма Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР) за последние три дня бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» уничтожили ряд бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель «Вагнера» рассказал об уничтожении одного украинского танка с помощью противотанковой управляемой ракеты (ПТУР). По словам военного, они также поразили БМП-2. «От наших позиций за рекой, и вчера было поражено самоходное орудие, калибр не уточнялся, но расчеты ПТУР успешно поразили эти цели», — добавил он.

Ранее боец «Вагнера» рассказал об эвакуации мирных жителей из Артемовска. «В городе остаются люди. Они [противник] не дают им уезжать», — рассказал он.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский приказал бойцам ВСУ сохранять свои позиции в Артемовске до получения западного оружия. По его словам, город не является важным со стратегической точки зрения.