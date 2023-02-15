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05:18, 15 февраля 2023Наука и техника

В Японии назвали достоинство американских ракет «Томагавк»

Премьер Японии Кисида заявил, что покупаемые у США ракеты «Томагавк» избегают перехват
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте объяснил, почему Токио намерено купить у США ракеты «Томагавк» (Tomahawk). Его слова приводит РИА Новости.

Кисида назвал достоинство «Томагавков» и заявил, что покупаемые у США ракеты избегают перехват.

«"Томагавки", которые будет закупать наша страна, являются новейшими моделями, с полетом, позволяющим избежать перехват. Мы рассматриваем их приобретение, исходя из оценки [этих возможностей]», — подчеркнул он.

14 февраля министр обороны Ясукадзу Хамада заявил о планах заключить контракт с США на массовую закупку ракет «Томагавк». Предполагается, что документ подпишут уже в 2023 финансовом году, который начнется 1 апреля.

Еще в октябре 2022 года сообщалось, что правительство Японии намерено приобрести ракеты «Томагавк» американского производства. С соответствующим предложением руководство страны обратилось к коллегам в США.

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Марина Совина
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