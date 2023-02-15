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13:39, 15 февраля 2023Интернет и СМИ

Суд признал законным включение экс-главреда «Эха Москвы» в реестр иноагентов

Суд признал законным включение экс-главреда «Эха Москвы» Венедиктова в реестр иноагентов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Мосгорсуд отклонил жалобу бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (внесен в реестр СМИ-иноагентов) на решение суда, который признал законным присвоение ему статуса иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд отклонил апелляционную жалобу на решение Черемушкинского суда Москвы», — говорится в заявлении суда.

О том, что Венедиктов оспорил включение в реестр иноагентов, подав иск в Черемушкинский суд Москвы, сообщалось в июне 2022 года.

Минюст России внес экс-главреда «Эха Москвы» в реестр СМИ-иноагентов в апреле. Тогда Венедиктов заявил, что намерен обжаловать статус иностранного агента в суде, и уточнил, что не связывает решение ведомства с событиями, повлекшими закрытие «Эха Москвы».

В марте стало известно о ликвидации радиостанции и сайта «Эха Москвы». До этого Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к радиостанции. В ведомстве пояснили, что СМИ излагало ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине.

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Олег Давыдов
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