В Ираке раскопали древнюю таверну

На юге Ирака обнаружили древний бар возрастом 5000 лет

Археологическая группа из Университета Пенсильвании и Университета Пизы раскопала на юге Ирана остатки таверны-бара, возраст которой оценивается примерно в 5000 лет. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на AFP.

Древнее строение располагалось в руинах древнего города шумеров Лагаша, который находится на северо-востоке от современного города Насирия. В результате раскопок были найдены остатки примитивной холодильной системы, большая печь, скамейки для посетителей и около 150 сервировочных мисок. В чашах были обнаружены кости рыбы и животных, а также свидетельства употребления пива, которое было широко распространено среди шумеров.

Специалисты предполагают, что это заведение предназначалось для простых людей, куда они могли прийти поесть и выпить.

Лагаша — был одним из первых в мире городов, возникший после того, как переизбытки продуктов сельского хозяйства позволили появиться новым социальным классам. Его жители занимались сельским хозяйством, животноводством, рыболовством, а также от обменом товаров.

В будущем планирует проанализировать находки, чтобы больше узнать о занятиях обычных людей, которые использовали таверну в период ее расцвета примерно в 2700 году до нашей эры.

В январе 2022 года ученые обнаружили доказательства того, что в неолитическом обществе Северо-Западной Европы были широко распространены войны и насилие, что привело к появлению сельского хозяйства.