Фигурант дела об убийстве бывшего охранника Кадырова получил шесть лет колонии

«Ъ»: криминального авторитета Динго приговорили к шести годам колонии за мошенничество

Суд в Москве признал виновным криминального авторитета Артура Денисултанова, известного как Динго, в особо крупном мошенничестве и приговорил к шести годам заключения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Учитывая полученные Денисултановым ранения, его участие в боевых действиях и другие заслуги, в отличие от подельника он будет отбывать наказание в колонии общего, а не строгого режима.

В материалах дела говорилось, что Динго обманул бизнесмена Хасана Халухаева, который хотел перевести 37,25 миллионов рублей доллары по выгодному курсу, но из-за введенных Центробанком ограничений обмена валюты попросил помощь у «валютного брокера» Владимира Проценко. В середине марта прошлого года они встретились в центре Москвы, после чего Проценко попросил Халухаева пройти в находящийся рядом офис банка, где ему должны были помочь. Там бизнесмен передал сумку неизвестному мужчине, которые сбежал вместе с деньгами. Им и был Денисултанов.

Динго настаивал, что непричастен к мошенничеству, так как лишь выполнял работу курьера, а обнаруженные у него дома 7 миллионов рублей назвал личными накоплениями.

Отмечается, что Денисултанов был фигурантом дела об убийстве бывшего охранника Кадырова, его обвиняли в попытке убийства Адама Осмаева, готовившего покушение на Путина. В 2019 году Динго обменяли на украинских военных. В МВД считается одним из лидеров этнической группировки, причастной к похищениям предпринимателей и вымогательствах в Санкт-Петербурге.

15 февраля стало известно, что в Московском городском суде прокурор запросил для 43-летнего вора в законе Рашада Исмаилова, известного в криминальном мире как Рашад Гянджинский, 23 года колонии. Мужчину обвиняют по части 1 статьи 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), пунктам «а», «е», «ж» части 2 статьи 105 («Групповое убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом») и части 2 статьи 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

