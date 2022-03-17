Влиятельный криминальный авторитет Динго попался на афере с валютой

В Москве задержали криминального авторитета Динго за аферу на 32 миллиона рублей

В Москве полицейские задержали криминального авторитета чеченского происхождения Артура Денисултанова, известного как Динго. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ».

На этот раз Динго, причастный к вымогательствам, похищениям, крупным растратам, брачным аферам и заказным убийствам, попался на афере с валютой.

По версии следствия, он обманным путем похитил более 32 миллионов рублей у своего земляка, эксперта-технолога одного из столичных банков, который пытался обменять рубли на доллары США.

Конвертировать сбережения в валюту официально молодой человек уже не мог из-за введенных ЦБ ограничений. Тогда он решил обратиться к валютному брокеру, рекомендованному знакомыми. Взяв у технолога сумку с деньгами, «брокер» якобы понес ее в кассу, чтобы проверить рубли, но больше не вернулся. Потерпевший в тот же день обратился в полицию.

Уже на следующее утро личность злоумышленника была установлена. Им оказался влиятельный криминальный авторитет Динго, которого в 90-е годы МВД называло одним из лидеров этнической преступности Санкт-Петербурга. Теперь ему предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. По этой статье Динго грозит до десяти лет колонии. По решению суда, его заключили под стражу на два месяца.