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00:57, 16 февраля 2023Спорт

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Челси» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» победила «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Фото: Reuters

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над лондонским «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 63-й минуте забил нападающий Карим Адейеми.

В параллельной встрече бельгийский «Брюгге» проиграл португальской «Бенфике». Окончательный счет — 0:2.

Ответные матчи пройдут 7 марта и начнутся в 23:00 по московскому времени.

Все участники плей-офф Лиги чемпионов определились 3 ноября. Российские клубы не принимали участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Финал турнира пройдет 10 июня 2023 года на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле.

Анастасия Борисова
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