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20:20, 16 февраля 2023Россия

Стали известны подробности дебоша внебрачного сына Жириновского

МК: перед дебошем сына Жириновского его друзья заявили, что пришли праздновать 14 февраля

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Стали известны подробности дебоша, который устроил внебрачный сын политика Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн в грузинском ресторане на Лубянке. Как сообщает «МК» со ссылкой на очевидцев, мужчины заявили, что пришли праздновать 14 февраля.

Как сообщили изданию очевидцы, приятели сына политика сообщили об этом официанту, когда пришли в заведение. «МК» подчеркивает, что это высказывание друзей Эйдельштейна могло оказаться шуткой. При этом сам дебош произошел именно вечером 14 февраля.

Также сообщается, что после того как в ресторан прибыли сотрудники полиции, друзья внебрачного сына политика покинули заведение, и с правоохранителями Эйдельштейну пришлось объясняться самостоятельно.

Ранее сообщалось, что 14 февраля Эйдельштейн учинил скандал в ресторане, и администрация вызвала полицейских. Прибывший наряд забрал мужчину в отдел полиции, где Эйдельштейн не успокоился, а напротив, стал оскорблять силовиков и ударил одного из них кулаком. Пострадавшему пришлось обращаться за медпомощью, врачи диагностировали у него ушиб ключицы.

Тверской суд Москвы отправил Эйдельштейна под административный арест на 15 суток. На него также составлен протокол о хулиганстве.

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Марк Леонов
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