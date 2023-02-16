Чешский обладатель Кубка Стэнли пожалел российских спортсменов

Обладатель Кубка Стэнли Хейдук заявил, что жалеет отстраненных российских спортсменов

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш», бывший чешский хоккеист Милан Хейдук прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных турниров. Его слова приводит Denik.cz.

«Российские спортсмены здесь ни при чем. Мне жалко их, но мы не хотим давать Кремлю возможности для злоупотреблений», — заявил Хейдук. По его мнению, россияне всегда борются за медали, что позволит пропаганде в стране работать на ее пользу.

Хейдук стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо» в 2001 году. На его счету также олимпийского золото в составе сборной Чехии 1998 года.

6 января президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что судьба российской команды будет рассмотрена на конгрессе организации в конце мая. Также он подчеркнул, что будет рассматриваться вопрос участия всех сборных России и Белоруссии в турнирах сезона-2023/2024.

28 февраля IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства.