В Кировоградской области произошел пожар на хранилище нефтепродуктов

Глава Кировоградской области Райкович сообщил о пожаре на хранилище нефтепродуктов

На хранилище нефтепродуктов в Кировоградской области Украины произошел пожар. Об этом сообщил глава региона Андрей Райкович, цитирует ТАСС.

«Начался пожар в хранилище нефтепродуктов», — заявил он. Райкович уточнил, что возгорание было локализовано. При этом он не стал указывать, где расположено хранилище и количество горючего.

Ранее спикер военной администрации Одесской области Сергей Братчук заявил, что на объекте критической инфраструктуры Кировоградской области проходило тушение пожара. Также в Днепропетровской области было повреждено промышленное предприятие.