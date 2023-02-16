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16:15, 16 февраля 2023Бывший СССР

В Кировоградской области произошел пожар на хранилище нефтепродуктов

Глава Кировоградской области Райкович сообщил о пожаре на хранилище нефтепродуктов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

На хранилище нефтепродуктов в Кировоградской области Украины произошел пожар. Об этом сообщил глава региона Андрей Райкович, цитирует ТАСС.

«Начался пожар в хранилище нефтепродуктов», — заявил он. Райкович уточнил, что возгорание было локализовано. При этом он не стал указывать, где расположено хранилище и количество горючего.

Ранее спикер военной администрации Одесской области Сергей Братчук заявил, что на объекте критической инфраструктуры Кировоградской области проходило тушение пожара. Также в Днепропетровской области было повреждено промышленное предприятие.

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Кристина Есикова
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