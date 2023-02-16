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18:11, 16 февраля 2023Силовые структуры

Дело бывшего зампреда Центробанка России вернули в прокуратуру

Суд вернул в Генпрокуратуру дело экс-зампреда ЦБ Корищенко о хищении 1,4 млрд руб из банка

Фото: Николай Галкин / ТАСС

Савеловский суд Москвы принял решение о возвращении в Генпрокуратуру уголовного дела бывшего зампреда Центробанка России Константина Корищенко, обвиняемого в хищении 1,4 миллиарда рублей из Инвестбанка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Причиной стало то, что следователь неправильно указал место совершения преступления. В связи с этим суд пришел к выводу о невозможности дальнейших слушаний.

Дело Корищенко и бизнесмена Максима Пальчуна, которого считают его сообщником, рассматривалось с июля 2022 года. По версии следствия, в 2013 году перед тем, как у Инвестбанка отозвали лицензию, оттуда были похищены ценные бумаги стоимостью 1,4 миллиарда рублей. Преступление было совершено Корищенко, занимавшим на тот момент пост председателя правления и члена совета директоров, и Пальчуном.

Уголовное дело против них было возбуждено следственным департаментом МВД в 2021 году по заявлению Агентства по страхованию вкладов. После этого были задержаны Корищенко и Пальчун.

Корищенко занимал пост заместителя председателя Центробанка с 2002 по 2008 год. Затем он стал заведовать кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

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Любовь Ширижик
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