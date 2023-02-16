На Украине заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Кременчуге

Власти Полтавской области: поврежден объект критической инфраструктуры в Кременчуге

В Кременчуге был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом заявил глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.

«Попали по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге», — написал он. Ранее также стало известно о повреждении промышленного предприятия в Днепропетровской области. Глава областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что в здании ликвидировали загоревшийся пожар. Речь идет о предприятии в Павлограде, добавил он.