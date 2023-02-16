Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:34, 16 февраля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Кременчуге

Власти Полтавской области: поврежден объект критической инфраструктуры в Кременчуге
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В Кременчуге был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом заявил глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.

«Попали по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге», — написал он. Ранее также стало известно о повреждении промышленного предприятия в Днепропетровской области. Глава областной военной администрации Сергей Лысак уточнил, что в здании ликвидировали загоревшийся пожар. Речь идет о предприятии в Павлограде, добавил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Лечащий врач рассказал о значительном улучшении состояния Костомарова
Назван возможный соперник сборной России по футболу в международном матче
В России объяснили нежелание США подталкивать Украину к захвату Крыма
Лукашенко пообещал жесткий ответ на агрессию стран-соседей
На Украине заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Кременчуге
Уничтожение катера с десантом ВСУ российскими артиллеристами попало на видео
Названы помогающие избежать преждевременного старения советы по уходу за кожей
Популярное островное государство отменило все въездные ограничения для россиян
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Россиянам назвали лучший цвет костюма для собеседования
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.