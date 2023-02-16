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10:48, 16 февраля 2023Культура

Российский телеканал вырезал из сериала «Мажор» сцены с Верой Брежневой

Телеканал ТВ-3 вырезал из сериала «Мажор» сцены с певицей Верой Брежневой
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Сериал «Мажор»

Российский телеканал ТВ-3 вырезал из сериала «Мажор» сцены с украинской певицей Верой Брежневой. На это обратила внимание журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

«Брежнева появилась в 10-й серии 2-го сезона в роли камео, играя саму себя. По сюжету главные герои ведут расследование, которое после вырезанных сцен с певицей стало бессмысленным», — написала автор публикации.

Ведущая отметила, что на стриминговых платформах серия «Мажора» с участием певицы доступна в полной версии, а также напомнила, что в феврале прошлого года Брежнева выступила с критикой специальной военной операции на Украине и вернулась на родину.

В октябре прошлого года Генпрокуратуру России попросили проверить новую песню Брежневой «Вышиванка».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре российская актриса Елена Драпеко заявила, что вырезать сцены с «актерами-предателями» из фильмов неразумно.

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Анастасия Астахова
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