Тренер назвал лучшие способы накачать руки без гантелей

Тренер Ильин посоветовал делать отжимания с узкой постановкой рук, чтобы накачать трицепсы

Фитнес-тренер Борис Ильин назвал лучшие способы накачать руки без гантелей. Его слова передает «Чемпионат».

Для совершенствования трицепсов Ильин посоветовал делать отжимания с узкой постановкой рук. «Примите положение упор лежа на прямых руках. Руки поставьте так, чтобы они были параллельны плечам. На вдохе согните локти вдоль корпуса. На выдохе вернитесь в исходное положение», — объяснил он технику выполнения упражнения.

Ильин также рекомендовал выполнять разгибания предплечий с фитнес-резинкой. Для этого нужно сделать следующее: «Наступите ногами на резинку, другой конец резинки возьмите в руки и вытяните их над головой. Сгибая руки в локтях, медленно заведите их за голову. Вернитесь в исходное положение. Ваши плечи должны быть перпендикулярны полу».

Тренер отметил, что эти упражнения можно выполнять поочередно в разных вариациях. Например, можно делать отжимания в упоре от возвышенности под наклоном и с паузой в нижней точке, а разгибания — только одной рукой.

Ранее ученые из Каролинского института (Стокгольм) и Копенгагенского университета назвали лучшее время для занятий спортом в целях похудения. По словам специалистов, скорость метаболизма выше в дневное время, поэтому наиболее благоприятный период для тренировок — позднее утро.