Звезда «Иронии судьбы» отреагировала на слова Брыльской о «россиянах в говне»

Звезда «Иронии судьбы» Талызина: Брыльска вынуждена делать антироссийские заявления

Польская актриса, исполнившая главную роль в фильме «Ирония судьбы», Барбара Брыльска вынуждена делать антироссийские заявления из-за давления страны, гражданкой которой она является, считает народная артистка РСФСР Валентина Талызина. Так в разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на слова Брыльской о «живущих в говне россиянах».

«Эти заявления неуместны: она нигде не была, кроме Москвы и Киева, и очень много зарабатывала здесь, стала героиней шедеврального фильма "Ирония судьбы, или С легким паром". Она здесь много работала и была очень почитаемой в этой стране актрисой, исполнившей роль в фильме, который идет 47 лет подряд под Новый год. Сейчас мне Барбару Брыльскую очень жалко: она старая и больная женщина. Наверно, она была вынуждена это все сказать», — прокомментировала Талызина.

Она должна была это сказать, потому что Польша, наверно, возмутилась, что она в России была любимой героиней. Это Польша виновата, это все политика. Наверно, ей сказали, что не дадут пенсию, поэтому она вынуждена это все говорить Валентина Талызина народная артистка РСФСР

При этом она выступила против давления на Брыльскую и призвала уважать выбор режиссера фильма Эльдара Рязанова.

«Не надо ворошить Рязанова. Это его выбор. Он пробовал Гурченко, Немоляеву, кажется, Фрейндлих. Ему нужна была сексуальная артистка — он и взял сексуальную артистку из Польши. Он видел «Анатомию любви», и она ему приглянулась. Я категорически против гонений», — добавила актриса.

Ранее Брыльска заявила, что в России невозможно жить. По ее мнению, россияне страдают и нуждаются в помощи. Актриса сказала, что ей страшно выходить из самолета в Омске или Новосибирске, так как «там везде нищета, там невозможно жить».

«Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя», — сказала артистка.

10 февраля Брыльска заявила, что из-за рубежа «борется с коммунистами, проклятыми Богом людьми». После этого зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила стереть актрису из сделавшего ее известной фильма.