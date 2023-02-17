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19:46, 17 февраля 2023Забота о себе

Орландо Блум рассказал о сложных отношениях с Кэти Перри

Орландо Блум: после семи лет совместной жизни отношения с Кэти Перри остаются сложными

Фото: Kurt Iswarienko / Flaunt Magazine

Звезда «Пиратов Карибского моря» Орландо Блум признался, что и после семи лет совместной жизни их с певицей Кэти Перри отношения остаются сложными. Об этом он рассказал в интервью изданию Flaunt.

Актер признался, что многие его выходки до сих пор кажутся избраннице дикими (актер увлекается экстремальными видами спорта, — прим. «Ленты.ру»). К тому же, по его словам, он и Перри настолько разные, что часто не понимают друг друга.

Не буду лгать. Мы находимся в разных плоскостях. Я не всегда понимаю ее реальность, а она — мою. Иногда все действительно очень-очень сложно

Орландо Блумактер

Блум добавил, что ему очень повезло с Перри. «У нас уникальная связь. И уж точно нам никогда не бывает скучно», — признался он.

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Перри и Блум впервые встретились в 2016 году на вечеринке по случаю вручения премии «Золотой глобус». Их роман развивался стремительно, однако уже через год пара объявила о расставании. То время Перри вспоминала, как самое страшное в своей жизни. Еще через год актер и певица воссоединились. В день святого Валентина 2019 года Блум сделал Перри предложение. В августе 2020 года у пары родилась дочь Дейзи Дав Блум.

Ранее стало известно, что Блум сдал в аренду свой особняк в Беверли-Хиллз. За месяц проживания в доме знаменитости придется заплатить 35 тысяч долларов (более 2,4 миллиона рублей).

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Вера Владзиевская
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