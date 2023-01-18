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06:00, 18 января 2023Среда обитания

Орландо Блум предложил пожить в своем особняке

Актер Орландо Блум решил сдать в аренду свой особняк в Беверли-Хиллз

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Английский актер Орландо Блум предложил пожить в своем особняке в Беверли-Хиллз, сдав его в аренду. В месяц жильцам придется отдавать несколько десятков тысяч долларов, сообщает Mansion Global.

Актер попросил за недвижимость в Калифорнии 35 тысяч долларов в месяц (более 2,4 миллиона рублей). Блум приобрел дом в 2017 году за семь миллионов долларов. Два года спустя он пытался продать объект почти за девять миллионов. В течение нескольких лет актер сделал в особняке ремонт.

В распоряжении жильцов окажется более 370 квадратных метров. Из окон открывается вид на океан. На участке также оборудован бассейн, а территория засажена пышными растениями.

Ранее барабанщик рок-группы Red Hot Chili Peppers Чад Смит выставил для аренды свой пляжный дом в штате Нью-Йорк. Музыкант предложил арендовать объект на летний период 2023 года. За месяц проживания он попросил 500 тысяч долларов (на тот момент более 34,7 миллиона рублей).

Нина Ташевская
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