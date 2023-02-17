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13:53, 17 февраля 2023Россия

Украинский беспилотник атаковал аэропорт в российском городе

Mash сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал аэропорт в Брянске

Фото: Leah Millis / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал аэропорт в Брянске. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации авторов поста, дрон противника был сбит над российским городом. Предварительно, разрушений нет.

За последние восемь дней это уже третья попытка ВСУ нанести удар по Брянскому международному аэропорту. 10 февраля сообщалось, что Украина дважды за двое суток предпринимала атаку по объекту с помощью беспилотников. По данным Mash, дроны были начинены взрывчаткой. Они двигались на малой высоте, когда были замечены и уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны.

Кроме того, 10 февраля ВСУ обстреляли из минометов Суземский район Брянской области. Как сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал, однако были повреждены два дома.

3 февраля власти Брянской области бессрочно продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности. Аналогичные меры предприняты в Белгородской и Курской областях, а также в Крыму.

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Константин Лысяков
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