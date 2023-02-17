Актер Ефремов остался в колонии за смертельное ДТП в Москве

Суд прекратил производство по ходатайству актера Ефремова о замене ему наказания

Алексеевский районный суд Белгородской области вынес решение по ходатайству актера Михаила Ефремова, отбывающего нказание за смертельное ДТП в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По итогу заседания принято решение о прекращении производства по ходатайству, в котором осужденный артист просил о смягчении ему наказания в виде замены пребывания в колонии на принудительные работы. Ефремов сам отозвал прошение.

Адвокат Александр Добровинский, представлявший интересы семьи погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова, предположил, что актер отказался от ходатайства, так как получил плохую характеристику от руководства ИК-4.

Адвокат актера Андрей Алешкин также считает, что Ефремов получил «внутреннюю информацию» об отказе в смягчении наказания, поэтому отозвал ходатайство. По мнению защитника, у артиста были шансы на удовлетворение просьбы.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.