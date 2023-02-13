Адвокат назвал причину отказа актера Ефремова от смягчения наказания
Адвокат Александр Добровинский назвал причину отказа Михаила Ефремова от смягчения наказания. Об этом он рассказал «Ленте.ру».
По его предположению, актер отозвал ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы, так как получил плохую характеристику от руководства ИК-4. Адвокат отметил, что защита Ефремова не проверила заранее отношение колонии к актеру. «Так что, не везет, так не везет с адвокатами — надо сначала все проверять», — добавил Добровинский.
Ранее экс-адвокат актера Андрей Алешкин предположил, что артист получил «внутреннюю информацию» об отказе заменить ему лишение свободы принудительными работами и решил сам отозвать ходатайство. По мнению адвоката, Ефремов имел шансы на удовлетворение просьбы. Рассмотрение вопроса было назначено на 17 февраля.
23 января стало известно, что Ефремов попросил суд о смягчении наказания. Родственница погибшего в аварии Татьяна Захарова также заявила, что не возражает против освобождения актера из колонии.
Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.