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17:31, 13 февраля 2023Силовые структуры

Адвокат назвал причину отказа актера Ефремова от смягчения наказания

Адвокат Добровинский: Ефремов отказался выходить из колонии из-за плохой характеристики

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Адвокат Александр Добровинский назвал причину отказа Михаила Ефремова от смягчения наказания. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По его предположению, актер отозвал ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы, так как получил плохую характеристику от руководства ИК-4. Адвокат отметил, что защита Ефремова не проверила заранее отношение колонии к актеру. «Так что, не везет, так не везет с адвокатами — надо сначала все проверять», — добавил Добровинский.

Ранее экс-адвокат актера Андрей Алешкин предположил, что артист получил «внутреннюю информацию» об отказе заменить ему лишение свободы принудительными работами и решил сам отозвать ходатайство. По мнению адвоката, Ефремов имел шансы на удовлетворение просьбы. Рассмотрение вопроса было назначено на 17 февраля.

23 января стало известно, что Ефремов попросил суд о смягчении наказания. Родственница погибшего в аварии Татьяна Захарова также заявила, что не возражает против освобождения актера из колонии.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.

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Екатерина Власова
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