Экс-адвокат Ефремова высказался об отказе актера от смягчения наказания

Экс-адвокат Ефремова: актер мог отказаться от смягчения наказания, чтобы избежать негатива

Российский актер Михаил Ефремов, отбывающий срок за смертельное ДТП, мог отказаться от смягчения наказания, чтобы избежать «информационного негатива», считает экс-адвокат актера Андрей Алешкин. Об этом сообщает NEWS.ru.

Алешкин предполагает, что артист получил «внутреннюю информацию» об отказе заменить ему лишение свободы принудительными работами и решил сам отозвать ходатайство. По мнению адвоката, Ефремов имел шансы на удовлетворение просьбы. Рассмотрение вопроса было назначено на 17 февраля.

23 января стало известно, что Ефремов попросил суд о смягчении наказания. Родственница погибшего в аварии Татьяна Захарова также заявила, что не возражает против освобождения актера из колонии.

Михаил Ефремов был осужден на восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.