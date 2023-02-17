Владелец IKEA и «Мега» решил продать недвижимость в России

РБК: владелец IKEA и «Мега» Ingka Group решила продать всю недвижимость в России

Шведская Ingka Group, владеющая сетью магазинов мебели и товаров для дома IKEA и торговыми центрами «Мега», решила продать всю свою недвижимость в России и начала поиски покупателей. Об этом в пятницу, 17 февраля, пишет РБК со ссылкой на источники.

По их данным, сейчас переговоры в начальной стадии ведутся минимум с двумя потенциальными покупателями, чьи имена не раскрываются. Но, как отмечает источник издания на рынке недвижимости, окончательное корпоративное решение о продаже этих активов еще не принято.

В пресс-службе Ingka Centers (подразделение Ingka Group, управляющее торговыми центрами) в ответ на запрос газеты заявили, что не комментируют рыночные слухи. Там подчеркнули, что «Меги» продолжают работать, а компания сосредоточена на «обеспечении безопасности операций и качества обслуживания клиентов». При этом флагманские магазины IKEA в этих торговых центрах были закрыты в начале марта 2022 года.

16 февраля в Минпромторге сообщили, что власти одобрили сделку по продаже трех заводов IKEA в России отечественным производителям мебели. Замглавы ведомства Виктор Етухов отметил, что считает важным дальнейшее развитие производств и сохранение рабочих мест.

IKEA объявила о своем уходе из России 15 июня 2022 года. Компания сообщила о продаже четырех заводов и сокращении масштабов бизнеса в стране на фоне перебоев в цепочках поставок, вызванных западными санкциями из-за военного конфликта на Украине.

