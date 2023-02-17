Захарова назвала инициатора резолюции по Минским соглашениям

Захарова заявила, что инициатором резолюции Совбеза ООН по Минским соглашениям был Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров был инициатором разработки резолюции Совета безопасности ООН по Минским соглашениям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, все разговоры о том, планировала ли Москва выполнять договоренности, разбиваются об этот факт. Захарова подчеркнула, что инициатива Лаврова сделала их выполнение для России обязательным.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России изначально не было пессимизма от переговоров по Минским соглашениям — Москва надеялась, что они приведут к урегулированию. Позже он отметил, что переговоры по Минским соглашениям были камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению проблемы.

Минские соглашения были приняты в 2014-2015 годах. Их заключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе — в нее вошли представители Украины, России и ОБСЕ. Документ представляет собой перечень пунктов, которые необходимо выполнять последовательно и комплексно для окончания военных действий на востоке Украины.