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01:38, 17 февраля 2023Мир

Захарова назвала инициатора резолюции по Минским соглашениям

Захарова заявила, что инициатором резолюции Совбеза ООН по Минским соглашениям был Лавров

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров был инициатором разработки резолюции Совета безопасности ООН по Минским соглашениям. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, все разговоры о том, планировала ли Москва выполнять договоренности, разбиваются об этот факт. Захарова подчеркнула, что инициатива Лаврова сделала их выполнение для России обязательным.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России изначально не было пессимизма от переговоров по Минским соглашениям — Москва надеялась, что они приведут к урегулированию. Позже он отметил, что переговоры по Минским соглашениям были камуфляжем для подготовки Киева к силовому решению проблемы.

Минские соглашения были приняты в 2014-2015 годах. Их заключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе — в нее вошли представители Украины, России и ОБСЕ. Документ представляет собой перечень пунктов, которые необходимо выполнять последовательно и комплексно для окончания военных действий на востоке Украины.

Марина Совина
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