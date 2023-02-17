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19:44, 17 февраля 2023Спорт

Двум легионерам «Зенита» одобрили получение российского гражданства

«Спорт-Экспресс»: Малкому и Клаудиньо одобрили получение российского гражданства

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бразильским легионерам «Зенита» Малкому и Клаудиньо одобрили получение российского гражданства. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

По информации издания, игрокам выдадут новые паспорта весной 2023 года. Уточняется, что желание стать гражданами России выразили сами футболисты, а клуб поддержал эту инициативу. При этом, по действующим правилам Международной федерации футбола (ФИФА), они не смогут сменить спортивное гражданство и играть за сборную России. Это невозможно, поскольку и Малком, и Клаудиньо уже выступали на официальных турнирах в составе сборной Бразилии.

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26 мая 2022

О намерении футболистов получить гражданство России стало известно в сентябре 2022 года. Бывший нападающий сборной России Ари, ныне представляющий бразильский «Атлетико Сеаренсе», рассказал, что в Бразилии осудили это решение спортсменов.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России. Клаудиньо присоединился к сине-бело-голубым в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ксения Курашкина
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