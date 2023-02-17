Отец Месси оценил возможное возвращение сына в «Барселону»

Отец аргентинца Лионеля Месси Хорхе заявил, что сын вряд ли вернется в «Барселону»

Хорхе Месси, отец и агент аргентинского форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси, оценил возможное возвращение сына в «Барселону». Его слова приводит журналист Гастон Эдуль в Twitter.

Месси-старший заявил, что футболист вряд ли вернется в испанскую команду. «Условия не выполнены. С президентом клуба Жоаном Лапортой мы не разговаривали», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Месси еще не принял предложение французского клуба о продлении контракта. Уточнялось, что форвард все больше склоняется к тому, чтобы покинуть команду. Месси готов вместе с семьей переехать в США, где у него есть дом.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021 года. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.