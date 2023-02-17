Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:28, 17 февраля 2023Мир

МИД России отреагировал на обвинения Нидерландов касательно рейса MH17

МИД: Нидерланды должны прекратить попытки возложить на Россию вину за трагедию рейса MH17

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Представители МИД России передали послу Нидерландов в Москве Хиллесу Арно Бесхоор Плуху, что Амстердам должен прекратить попытки возложить на Москву вину и ответственность за трагедию рейса MH17 17 июля 2014 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства.

«В очередной раз указано на политизированный характер работы возглавляемой прокуратурой Нидерландов Совместной следственной группы (ССГ), которая на протяжении восьми с половиной лет занималась подгонкой доказательной базы под заранее выбранную версию трагедии и пренебрегала противоречившими ей очевидными фактами», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что послу указали на «деструктивную позицию Гааги, занятую на визовом направлении», призвав вернуться к конструктивному обсуждению спорных вопросов.

Материалы по теме:
«Они сразу обвинили Россию» После крушения «Боинга» в Донбассе прошло семь лет. Почему суд до сих пор не нашел виновных?
«Они сразу обвинили Россию»После крушения «Боинга» в Донбассе прошло семь лет. Почему суд до сих пор не нашел виновных?
17 июля 2021
Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17 Самолет над Донбассом уничтожил «Бук»: что еще известно о катастрофе спустя пять лет?
Евросоюз призвал Москву признать вину за крушение MH17Самолет над Донбассом уничтожил «Бук»: что еще известно о катастрофе спустя пять лет?
17 июля 2019

Ранее Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла России Александра Шульгина на фоне последних заявлений Совместной следственной группы по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. По словам премьера страны Марка Рютте, МИД потребовал от российского дипломата «дать письменные и устные объяснения».

8 февраля прокуратура Нидерландов отказалась закрывать дело по крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, несмотря на нехватку доказательств. Как считает Совместная следственная группа, руководство России было причастно к принятию решения о передаче Донецкой народной республике (ДНР) зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова Зеленского о переговорах с Путиным
Премьер Нидерландов приготовился сделать все возможное для победы Украины
Нидерланды направят на Украину две миссии для расследования военных преступлений
Водителей грузовиков обязали резервировать время пересечения границы России
В России подорожала аренда «однушек»
Лукашенко анонсировал производство штурмовой авиации в Белоруссии
В России задумались над пересмотром лимита бесплатных переводов через СБП
Россиянка заперла собак и кошек в машине на трое суток
Мать изрезавшей одноклассницу девочки нашла оправдание поступку дочери
Американцы задолжали банкам почти триллион долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.