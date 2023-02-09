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23:29, 9 февраля 2023Мир

МИД Нидерландов вызвал посла России из-за расследования крушения рейса MH17

МИД Нидерландов вызвал посла России Шульгина из-за дела о крушении рейса MH17 на Украине

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла России Александра Шульгина на фоне последних заявлений Совместной следственной группы по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, пишет ТАСС.

Об этом сообщил премьер страны Марк Рютте, выступая в парламенте. По его словам, МИД потребовал от российского дипломата «дать письменные и устные объяснения».

Ранее прокуратура Нидерландов отказалась закрывать дело по крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, несмотря на нехватку доказательств. Как считает Совместная следственная группа, руководство России было причастно к принятию решения о передаче Донецкой народной республике (ДНР) зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

В ноябре 2022 года по итогам заседания суда в Гааге Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубининский и Леонид Харченко были заочно приговорены к пожизненному заключению — их признали виновными в гибели 298 пассажиров самолета.

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Марина Совина
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