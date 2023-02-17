Число отравившихся наборами правильного питания россиян возросло

РЕН ТВ: минимум 108 человек отравились наборами правильного питания в Ростове-на-Дону

Число жителей Ростова-на-Дону, отравившихся наборами для правильного питания торговой марки Good Food, возросло до 108. Об этом в пятницу, 17 января, стало известно РЕН ТВ.

По данным канала, за медицинской помощью обратились как минимум 108 пострадавших, 76 россиян госпитализировали, из них девять детей. Почти у всех пациентов диагностировали заболевание желудка.

Ранее сообщалось, что наборами готовой еды отравились свыше 70 человек, а более 50 пострадавших попали в больницу с острым гастроэнтеритом.

Одна из пострадавших рассказала, что ее привезли в больницу почти в бессознательном состоянии. По утверждению женщины, у большинства отравившихся пациентов диагностировали сальмонеллез в очень тяжелой форме.

Региональное управление Роспотребнадзора провело проверку, в результате которой выяснилось, что на предприятии, специализирующемся на доставке готовых рационов, есть грубые нарушения. В числе прочего для производства еды использовались продукты без документации о качестве и безопасности, а у ряда сотрудников отсутствовали медицинские книжки.

Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело о производстве, хранении, перевозке или сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае более 100 человек попали в больницу с отравлением. С жалобами на признаки вирусной кишечной инфекции обратились 118 человек, из которых 78 детей. Предварительно, пострадавшие отравились водой.