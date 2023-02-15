Появились подробности о массовом отравлении россиян наборами правильного питания

В Ростове-на-Дону наборами правильного питания отравились полсотни человек

В Ростове-на-Дону полсотни человек попали в больницу с острым гастроэнтеритом после того, как поели наборы для правильного питания торговой марки Good Food. Подробности массового отравления россиян приводятся на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Ведомство провело проверку и выяснило, что на предприятии, специализирующемся на доставке готовых рационов, есть грубые нарушения. Например, для производства еды использовались продукты без документации о качестве и безопасности, а у ряда сотрудников отсутствовали медицинские книжки.

В отношении предпринимателя, который занимается производством наборов, возбуждено административное дело.

Одна из пострадавших рассказала, что в больницу ее привезли почти в бессознательном состоянии. Вместе с ней в медучреждении находятся более 50 человек. «Все в очень тяжелом состоянии. Большинству из них поставили диагноз "сальмонеллез" в очень тяжелой форме. Температура у людей под 40», — поделилась женщина.

В марте 2022 года в Ростове-на-Дону 17 учеников поели в детской школе-интернате и попали в больницу с отравлением.