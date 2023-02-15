Россиянка пожаловались на отравление готовыми наборами с правильным питанием

SHOT: в Ростове-на-Дону женщина пожаловались на отравление готовыми наборами GoodFood

В Ростове-на-Дону женщина пожаловались на отравление готовыми наборами с правильным питанием GoodFood и заявила, что ими отравились боле 50 человек. Слова одной из пострадавших россиянок приводит Telegram-канал SHOT.

Женщина рассказала, что она вместе с молодым человеком около месяца питалась готовыми «фитнес пакетами». Но в один из дней после того, как пара поела готовые наборы, мужчине резко стало плохо — он начал терять сознание от болей в желудке. Приехавшие домой медики, по ее словам, сообщили, что в городе массовое отравление едой из Good Food.

«Меня привезли в ЦКБ Ростова-на-Дону в инфекционное отделение. У меня рвота была уже буквально пеной изо рта, тоже в бессознательном состоянии меня привезли в больницу. Здесь находится сейчас более 50 человек, все в очень тяжелом состоянии. Большинству поставили диагноз "сальмонеллез в очень тяжелой форме". Температура у людей под 40», — рассказала россиянка.

Наборы, на которые пожаловались россияне, составлялись с подсчетом БЖУ и калорий. По данным авторов канала, среди пострадавших есть и сотрудники сервиса, которые также питались готовыми наборами.

«Лента.ру» направила запрос в компанию GoodFood с просьбой прокомментировать случившееся.

Ранее в Ставропольском крае больше 100 человек попали в больницу с отравлением. В медучреждение с жалобами на признаки вирусной кишечной инфекции обратились 118 человек, из которых 78 детей. Предварительно, пострадавшие отравились водой.