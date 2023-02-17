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20:14, 17 февраля 2023Бывший СССР

Пригожин заявил о взятии под контроль села в ДНР

Евгений Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль село Парасковиевка в ДНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли под контроль село Парасковиевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом основатель ЧВК Евгений Пригожин высказался в комментарии, опубликованном в группе пресс-службы компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в настоящий момент населенный пункт полностью находится под контролем подразделений «Вагнера».

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Алевтина Запольская
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